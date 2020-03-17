Covid-19: Відзавтра в Бельгії запроваджуються жорсткі карантинні заходи

З опівдня середи за рішенням уряду Бельгії в країні вживатимуться «далекосяжні заходи» для стримування подальшого поширення коронавірусу Covid-19, контролювати які влада буде за допомогою поліції.

Відповідне повідомлення оприлюднено у бельгійському виданні "The Brussels Times".

"У вівторок ввечері виконувач обов’язків прем’єр-міністра Софі Вільмес (Sophie Wilmès) оголосила про запровадження заходів, рішення щодо яких було прийнято Радою національної безпеки для подальшої протидії поширенню коронавірусу у Бельгії. Заходи набудуть чинності у середу з 12.00 полудня, та будуть чинними до 5 квітня", - йдеться у повідомленні.

Згадані заходи передбачають ряд нових правил. Зокрема, всім громадянам рекомендовано залишатися у домівках та уникати, наскільки це можливо, контактів з іншими людьми. Мешканцям дозволено покидати домівки з конкретною метою – для купівлі продуктів, відвідання банку, пошти, лікаря, аптеки, або бензозаправки.

Продуктові магазини та аптеки залишатимуться відкритими, але їм пропонується дотримуватися правила «соціального дистанціонування», що виключає скупчення людей. Для різних торговельних точок встановлені нормативи знаходження у приміщенні не більше однієї людини на кожні 10-15 квадратних метрів площі. Всі «несуттєві» магазини будуть зачинені.

"Праця з дому буде нормою. Якщо це неможливо, людям дозволено ходити на роботу лише у випадку, коли працедавець може забезпечити всі правила безпеки. Всі зібрання суворо заборонені. Всі несуттєві подорожі за кордон заборонені. Поліція забезпечуватиме дотримання всіх згаданих заходів", - йдеться у публікації.

Цікаво, що серед дозволених дій залишаються фізичні вправи на відкритому повітрі. Вони не лише дозволені, але й вітаються, у супроводі одного члена родини або у компанії одного товариша, який має дотримуватися «соціальної дистанції» у півтора метра.

Фото: Belga