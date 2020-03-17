В Італії вже понад 26 тисяч заражених коронавірусом, 2,5 тисячі - померли

Станом на вівторок в Італії зафіксували 26 062 випадки зараження коронавірусом, з них 2503 - летальні.

Про це інформує ANSA.

"Всього в Італії зареєстровано 26 062 хворих на коронавірус, приріст порівняно з понеділком становить 2 989 осіб. Жертвами коронавірусу в Італії стали 2503 особи", - йдеться у повідомленні.

Водночас від коронавірусу в Італії вилікувався 2941 пацієнт.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 березня у світі зафіксовано понад 187 тисяч інфікованих Covid-19 осіб, з них одужали понад 80 тисяч осіб, померли – 7 478.

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В Україні 14 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них два - летальні.

Фото: ANSA/Marco Ottico