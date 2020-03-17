Іще одна європейська країна оголосила надзвичайний стан
Про це повідомляє N1 з посиланням на прем’єр-міністра Зорана Тегелтіжа.
"Боснійський уряд запровадив надзвичайний стан по всій території країни", - йдеться у повідомленні.
За словами Тегелтіжа, у країні буде створений координаційний центр для боротьби з пандемією.
Зазначається, що нині в Боснії і Герцеговині підтверджено 26 випадків захворювання коронавірусом. Двоє вже вилікувалися.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 березня у світі зафіксовано понад 187 тисяч інфікованих Covid-19 осіб, з них одужали понад 80 тисяч осіб, померли – 7 478.
В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.
Раніше надзвичайний стан оголосили Болгарія, Словаччина, Чехія, Угорщина, Латвія, Естонія та інших країни.
Фото: АА