Іще одна європейська країна оголосила надзвичайний стан

Влада Боснії і Герцеговини запровадила в країні надзвичайний стан через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє N1 з посиланням на прем’єр-міністра Зорана Тегелтіжа.

"Боснійський уряд запровадив надзвичайний стан по всій території країни", - йдеться у повідомленні.

За словами Тегелтіжа, у країні буде створений координаційний центр для боротьби з пандемією.

Зазначається, що нині в Боснії і Герцеговині підтверджено 26 випадків захворювання коронавірусом. Двоє вже вилікувалися.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 березня у світі зафіксовано понад 187 тисяч інфікованих Covid-19 осіб, з них одужали понад 80 тисяч осіб, померли – 7 478.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.

Раніше надзвичайний стан оголосили Болгарія, Словаччина, Чехія, Угорщина, Латвія, Естонія та інших країни.

Фото: АА