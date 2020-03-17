У Мадриді - перший за два тижні день без смертей

У столиці Іспанії Мадриді заявили про перший після 4 березня день без летальних випадків унаслідок коронавірусу.

Про це повідомляє La Vanguardia.

"Мадрид залишається регіоном, що найбільше потерпає від надзвичайної ситуації у галузі охорони здоров’я, але цей понеділок став першим днем від початку кризи, протягом якого не було зафіксовано випадків смерті унаслідок зараження вірусом Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу у Мадриді продовжує зростати - напередодні зареєстровано 621 новий випадок. Загинуло від коронавірусу у місті 213 осіб, що становить понад половину всіх зареєстрованих випадків у країні.

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Місцеві чиновники сподіваються, що епідемія піде на спад приблизно з 15 квітня.

Станом на 17 березня у світі зафіксовано понад 187 тисяч інфікованих Covid-19 осіб, з них одужали понад 80 тисяч осіб, померли – 7478.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.

Фото: AA