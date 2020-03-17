У Португалії - перша смерть від коронавірусу

У Португалії повідомили про першу в країні смерть від коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на міністра охорони здоров’я Португалії Марту Темідо.

«Помер 80-річний чоловік, в якого були кілька супутніх патологій. Він був госпіталізований кілька днів у лікарні Санта-Марія в Лісабоні», - йдеться у повідомленні.

Міністр подякувала медичним працівникам лікарні і за підтримку пацієнта, і за їх щоденні зусилля "для того, щоб Національна служба охорони здоров'я (SNS) продовжувала працювати.

У Португалії коронавірус виявлено у 331 людини.

Як повідомлялося, за даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, на ранок 17 березня у світі перехворіли Covid-19 і видужали 79433 особи, інфіковані 182413 осіб, а померли - 7154.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію Covid-19.