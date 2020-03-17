В Ірані зафіксували понад 16 тисяч випадків коронавірусу, майже 1000 - летальні

В Ірані офіційно підтверджено 16 169 випадків інфікування коронавірусом, 988 із яких виявилися смертельними.

Про це повідомляє IRNA з посиланням на голову Центру зв’язків з громадськістю та інформації Міністерства охорони здоров’я та медичної освіти Кіануша Джаханпура.

«Джаханпур у вівторок повідомив, що 16 169 іранців були заражені коронавірусом (Covid-19) в Ірані, та 988 з них померли від хвороби», - сказав він.

Джаханпур також заявив, що наразі 5 389 інфікованих іранців уже одужали.

Зазначається, що Іран вжив численних заходів, щоб зупинити поширення хвороби - від закриття шкіл та університетів до скасування культурних та релігійних зібрань. Паралельно постійно відбувається дезінфекція громадських місць.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 березня у світі зафіксовано понад 187 тисяч інфікованих Covid-19 осіб, з них одужали понад 80 тисяч осіб, померли – 7 478.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.