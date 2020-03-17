Весняну сесію ПАРЄ скасували

Весняну сесію Парламентської асамблеї Ради Європи вирішено скасувати через загрозу коронавірусу.

Про це власному кореспонденту Укрінформу у Страсбурзі повідомили у департаменті комунікацій Ради Європи.

"Пленарну сесію Парламентської асамблеї Ради Європи, яка була запланована на 20-24 квітня, скасовано через поширення коронавірусу Covid-19", - заявили в організації.

Таке рішення ухвалив президент ПАРЄ Рік Дамс з метою забезпечення безпеки делегатів, гостей та персоналу.

Асамблея пізніше опрацює оновлений план своєї роботи на 2020 рік.

За останніми даними у світі зафіксовано 185 386 інфікованих Covid-19 осіб, з них одужали 79 930 особи, померли – 7 332.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.