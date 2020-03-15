Богослужіння Страсного тижня у Ватикані проходитиме без паломників

Богослужіння Страсного тижня у Ватикані проходитиме без паломників

Коронавірус
Укрінформ
У Ватикані богослужіння Страсного тижня відбуватимуться без паломників через коронавірус.

Про це повідомляє Vatican News.

"Префектура Папського дому повідомляє про те, що беручи до уваги ситуацію, що склалася у зв’язку із надзвичайним станом у сфері охорони здоров’я, всі богослужіння Страсного тижня у Ватикані відбуватимуться без участі численних паломників. До 12 квітня також загальні аудієнції Святішого Отця та молитва "Ангел Господній" відбуватимуться за посередництвом streaming-відеотрансляцій на порталі Vatican News та через платформу обміну телевізійним сигналом mondovisione", - йдеться у повідомленні.

Речник Ватикану уточнив, що підтверджено проведення всіх запланованих на Пасхальне Тридення богослужінь.

«На даний час вивчається спосіб їх проведення та участі в них, що враховуватиме заходи безпеки, впроваджені з метою запобігання поширенню вірусу. Про ці способи буде повідомлено після їхнього остаточного визначення, беручи до уваги розвиток епідеміологічної ситуації», – зазначив він, підкресливши, що незалежно від цього, всі богослуження транслюватимуться через відповідні платформи.

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Як повідомляв Укрінформ, у Ватикані заявили, що Площа Святого Петра і Базиліка будуть закриті для відвідин до 3 квітня через спалах коронавірусу COVID-19.

На даний момент Ватикан офіційно підтвердив один випадок зараження коронавірусом.

Раніше уряд Італії запровадив суворі карантинні заходи, що мають стримати поширення коронавірусу. Серед іншого на всій території країни заборонені публічні зібранння.

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