Британців старше 70 років чекає самоізоляція протягом чотирьох місяців

У найближчі тижні британців старше 70 років попросять самоізолюватися на строк до чотирьох місяців - з метою захистити їх від коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Метт Хенкок, повідомляє The Guardian.

«У найближчі тижні людей старше 70 років попросять самоізолюватися на строк до чотирьох місяців, щоб захистити їх від вірусу», - заявив він.

Хенкок зазначив, що це «дуже велике прохання», однак цей захід призначена «для їхнього власного самозахисту».

Як зазначає видання, експерти Британської науково-консультативної групи з надзвичайних ситуацій вказали на необхідність прийняття додаткових заходів для уповільнення поширення захворювання.

Ці заходи будуть включати захист від вірусу вразливих, у тому числі літніх людей та осіб з наявними проблемами зі здоров'ям, шляхом вказівки їм залишатися у своїх будинках або будинках для людей похилого віку.

У разі необхідності може також відбутися перехід до ізоляції домашніх господарств, а не індивідуальної самоізоляції.

Як повідомлялося, за даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, на ранок 15 березня у світі перехворіли Covid-19 і видужали 73968 осіб, інфіковані 156400 осіб, а загинули - 5833.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію Covid-19.

Фото: AA