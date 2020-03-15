Канада обмежить авіаційне сполучення з іншими країнами

Через спалах коронавірусу влада Канади обмежить перелік аеропортів, які приймають міжнародні рейси.

Про це на пресконференції в Оттаві заявив міністр транспорту Канади Марк Гарно, передає кореспондент Укрінформу.

“Міжнародні авіаційні рейси з-за океану до Канади будуть здійснюватися до меншої кількості аеропортів”, - сказав Гарно.

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Він додав, що деталі цього рішення будуть оприлюднені незабаром.

“Зараз ми вивчаємо перелік аеропортів, але на наше переконання, цей застережний захід необхідний - аби міжнародних пасажирів приймали менше канадських летовищ”, - зазначив міністр.

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За останніми даними, на території Канади підтвердили 193 випадки зараження коронавірусом COVID-19. Хвороба забрала життя однієї людини.