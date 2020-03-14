В Ірані ще 1365 осіб захворіли на коронавірус, 97 померли

В Ірані діагностували 1365 нових випадків коронавірусу, що збільшило кількість заражених до 12 729, кількість смертельних випадків сягнула 611.

Про це повідомив міністерства охорони здоров'я Кіануш Джаханпур, інформує агентство Fars.

«Загальна кількість заражених людей зросла до 12 729… Ще 97 заражених вірусом Covid-19 померли, збільшивши кількість смертей до 611», - повідомив міністр.

За його словами, загалом в країні 4339 осіб, інфікованих коронавірусом, одужали та були виписані з лікарень.

Вчора стало відомо, що після зараження коронавірусом загинув бригадний генерал Насер Шабані, один з командирів Іранського Корпусу вартових ісламської революції.

Іран посилює заходи профілактики. Закриття шкіл та університетів було продовжено на наступні два тижні. Уряд також запровадив обмеження на поїздки, особливо на півночі Ірану. Також країна вжила суворих заходів контролю стану здоров'я в аеропортах. У деяких містах запроваджено комендантські години.

Читайте також: У Британії за добу подвоїлась кількість жертв коронавірусу

Відповідно до останніх даних, у світі підтверджено 153 503 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 976), Італії (21 157), Ірані (12 729), Південній Кореї (8 086), Іспанії (6 023). Зафіксовано 5 614 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 72 060 осіб.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.

Фото: FNA