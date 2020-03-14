У Росії зафіксували 14 нових випадків коронавірусу

У Росії за добу зареєстровано 14 нових випадків зараження на Covid-19 - у Москві і Московській області, а також у Петербуркороназі, Калінінградській і Кемеровській областях.

Про це повідомляє Meduza з посиланням на оперативний штаб по боротьбі з коронавирусной інфекцією.

«Вірус виявили у дев'ятьох людей в Москві (в тому числі у трьох дітей), у двох - у Кемеровській області, по одній людині захворіли в Московській і Калінінградській областях, а також у Петербурзі. Всі хворі останні два тижні відвідували країни Європи. Всі госпіталізовані перебувають в інфекційних боксах», - йдеться в повідомленні.

Станом на 14 березня в Росії зареєстровано 59 випадків зараження на Covid-19, в тому числі у 56 громадян Росії. Виписано 8 осіб чоловік.

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін вимагав скоротити кількість масових заходів по всій країні, а також закликав росіян відмовитися від поїздок за кордон.

Фото: АА