У Нідерландах за добу ще 155 осіб заразилися коронавірусом, двоє померли

У Нідерландах кількість хворих зросла до 959 - за останню добу 155 нових випадків зараження, дві людини померли. Кількість смертельних випадків зросла до 12.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“Померли два пацієнти, виявлено 155 нових. Загалом 959 хворих”, - повідомили в Національному інституті охорони здоров’я Нідерландів.

Зазначається, що двоє померлих були пацієнти літнього віку.

Влада Нідерландів закликає населення не панікувати і не скуповувати продукти харчування на тлі світової пандемії коронавірусу.

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За результатами спільної пресконференції прем’єр-міністра і міністра охорони здоров’я Нідерландів щодо ситуації навколо поширення коронавірусу, було заборонено організовувати і відвідувати масові заходи із кількістю учасників понад 100 осіб. Така заборона діє до 31 березня 2020 року. Людей закликають працювати з дому й у разі поганого самопочуття не наражати на небезпеку інших, а одразу звертатися до медиків.

Через спалах коронавірусу можуть перенести судове засідання у справі МН17, яке мало відбутися 23 березня.

Фото: АА