Польща ввела нові обмеження на кордоні

Республіка Польща запровадила ряд обмежень на в’їзд та виїзд з країни, пов’язані з протидією розповсюдженню коронавірусу.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Twitter.

За інформацією Республіки Польща (РП), в’їзд до Польщі буде дозволено тільки окремо визначеним категоріям громадян на легковому транспорті: громадянам РП; іноземцям, які є членами родини громадянина РП (чоловік, дружина); іноземцям, які мають карту постійного або тимчасового перебування на території РП; іноземцям, які мають Карту Поляка; дипкорпусу та службовцям дипустанов; іноземці, які мають дозвіл на працю в РП; іноземцям, які перевозять вантажі.

З 00.00 15.03.2020 року до окремого рішення буде тимчасово припинено рух в пунктах пропуску “Долгобичув-Угринів”, “Зосін-Устилуг”, “Хребенне-Рава-Руська” залізничний, “Медика-Шегіні” автомобільний-піший; “Кросценко-Смільниця”; “Кросценко-Хирів” залізничний; “Будомеж-Грушів” автомобільний.

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Крім цього, в пункті пропуску “Корчова-Краківець” та “Перемишль-Мостиська” залізничний будуть впроваджені обмеження, а саме через “Перемишль-Мостиська” здійснюватимуться тільки вантажні перевезення.