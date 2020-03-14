В Японії чоловіка затримали за навмисне поширення коронавірусу
Про це повідомляє Kyodo.
Повідомляється, що коронавірус у жителя міста Гамагорі було діагностовано 4 березня. Але замість того, щоб самоізолюватися, чоловік відвідав принаймні два бари, попередньо повідомивши своїм батькам, також інфікованим, що він "збирається поширити вірус".
В одному з пабів чоловік повідомив співробітнику про свою хворобу, після чого його затримали.
Наразі відомо про щонайменше одну заражену коронавірусом жінку, яка контактувала з затриманим. Її стан стабільний.
Наразі поліція та співробітники міністерства охорони здоров'я намагаються встановити повний перелік осіб, з якими контактував чоловік.
За останніми даними, по всьому світу коронавірусом заразилися 128 343 особи, загинули 4 720, одужали 68 324 особи.