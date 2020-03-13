Молдова припиняє авіасполучення з Європою і закриває церкви

Молдова з 15 березня призупинить польоти в країни Європи і з європейських країн.

Таке рішення ухвалила Національна комісія надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я, повідомляє NewsMaker.

«Ми оцінили ситуацію і змушені вжити більш радикальних і необхідних заходів, що рекомендовані в таких ситуаціях. Тому, згідно з рішенням комісії, відсьогодні з 12 години ночі припиняться польоти ще в дві країни, в яких спостерігається епідемія коронавірусу - Іспанію та Францію. Тобто у нас два рейси - в Барселону і Париж. Вночі припиняться польоти туди. А в неділю, з 12 години ночі, взагалі припинять польоти до Європи. Сьогодні-завтра ми стежитимемо за розвитком ситуації і вже вирішимо, можливо, необхідно буде призупинити польоти і в інші географічні точки», - зазначив прем'єр-міністр Йон Кіку після засідання комісії.

Також він зазначив, що іноземців не пускатимуть на борт літаків, які летять в Молдову. Однак виняток становитимуть акредитовані дипломати, особи без громадянства та іноземці, які постійно проживають в Молдові.

Що стосується закриття наземних митних пунктів, за словами Кіку, уряд зараз координує з українською і румунською владою, які також прийняли рішення закрити багато КПП.

Крім того, в Молдові на два тижні призупинять всі релігійні служби через загрозу поширення коронавірусу. Це стосується всіх релігійних культів і сект, які діють в країні. Однак церковні служби транслюватимуть наживо по телевізору. Таке рішення прийняла 13 березня Національна комісія надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я.

«Ми додатково проаналізували наслідки. Найбільший ризик зараження існує для людей похилого віку. І саме ця категорія громадян найчастіше бере участь у церковних службах. Тому ми призупиняємо ці заходи на два тижні. Ми, звичайно, обговоримо це з представниками всіх релігійних культів, і вирішимо, як зробити так, щоб не змушувати дуже страждати вірян. Однак фізично збиратися на подібні служби вони не зможуть», - сказав прем'єр-міністр Йон Кіку.

Він зазначив, що в цей період церковні служби транслюватимуть наживо на центральному телебаченні. При цьому Кіку закликав й інші канали долучитися до цієї ініціативи.

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Відзначимо, 12 березня парламент у двох читаннях затвердив поправки до Кодексу про адміністративні правопорушення. До нього додали нову статтю про санкції за недотримання заходів з профілактики, запобігання або боротьби з епідемічними захворюваннями, якщо це наразило населення на небезпеку зараження. Для фізичних осіб штраф становитиме від 450 до 500 у. о. (від 22,5 тис. до 25 тис. леїв), а для юридичних від 1000 до 1500 у. о. (від 50 тис. до 75 тис. леїв).

Заборона на масові заходи через ризик поширення коронавірусу діє в Молдові з 10 березня.

На 12 березня зараження коронавірусом підтвердили у шістьох осіб.