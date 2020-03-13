У Казахстані зафіксували перші випадки коронавірусу

У Казахстані виявили перші два випадки зараження коронавірусом у пасажирів, які прибули з Німеччини.

Про це заявили на брифінгу за участю міністра охорони здоров'я РК Елжана Біртанова, повідомляє Zakon.kz.

"На жаль, сьогоднішня інформація, яка була перевірена, говорить про те, що є підтвердження результату тесту на коронавірус. Це пацієнти, які прибули з Німеччини", - сказав Біртанов.

Підтверджено два випадки, у чоловіка і жінки.

Пацієнти поміщені в інфекційний станціонар в Алмати. Клінічні симптоми відсутні, почувають вони себе добре.

Головний санітарний лікар РК Жандарбек Бекшин 10 березня повідомив, що поява в країні коронавірусу очікується з 11-16 березня. Ця дата була спрогнозована вченими.

З 6 січня поточного року було реалізовано чотири етапи посилення щодо попередження завезення і розповсюдження коронавирусной інфекції, посилено санітарно-епідеміологічний контроль на кордонах, обмежено або зупинено авіасполучення з країнами, де поширився коронавірус.

Також, як повідомляє Capital News, перший випадок зараження коронавірусом зафіксували в Кенії.

Секретар кабінету міністрів Кенії Мутах Кагва заявив в п'ятницю, що вірус було підтверджено у студентки, яка приїхала зі США, зробивши пересадку в Лондоні.

За його словами, пацієнтка була в стабільному стані, проте виписана вона буде тільки після того, як їй проведуть лікування.

Також відповідні органи зв'язалися з людьми, які були з пацієнткою на одному літаку для проходження тестування на вірус.

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За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, станом на ранок 13 березня в світі коронавірусом заразилися 128 343 особи, померло 4720, одужали 68 324 особи.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два в Чернівецькій області та один у Житомирській області.

Фото: zakon.kz