У Казахстані зафіксували перші випадки коронавірусу
Про це заявили на брифінгу за участю міністра охорони здоров'я РК Елжана Біртанова, повідомляє Zakon.kz.
"На жаль, сьогоднішня інформація, яка була перевірена, говорить про те, що є підтвердження результату тесту на коронавірус. Це пацієнти, які прибули з Німеччини", - сказав Біртанов.
Підтверджено два випадки, у чоловіка і жінки.
Пацієнти поміщені в інфекційний станціонар в Алмати. Клінічні симптоми відсутні, почувають вони себе добре.
Головний санітарний лікар РК Жандарбек Бекшин 10 березня повідомив, що поява в країні коронавірусу очікується з 11-16 березня. Ця дата була спрогнозована вченими.
З 6 січня поточного року було реалізовано чотири етапи посилення щодо попередження завезення і розповсюдження коронавирусной інфекції, посилено санітарно-епідеміологічний контроль на кордонах, обмежено або зупинено авіасполучення з країнами, де поширився коронавірус.
Також, як повідомляє Capital News, перший випадок зараження коронавірусом зафіксували в Кенії.
Секретар кабінету міністрів Кенії Мутах Кагва заявив в п'ятницю, що вірус було підтверджено у студентки, яка приїхала зі США, зробивши пересадку в Лондоні.
За його словами, пацієнтка була в стабільному стані, проте виписана вона буде тільки після того, як їй проведуть лікування.
Також відповідні органи зв'язалися з людьми, які були з пацієнткою на одному літаку для проходження тестування на вірус.
За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, станом на ранок 13 березня в світі коронавірусом заразилися 128 343 особи, померло 4720, одужали 68 324 особи.
В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два в Чернівецькій області та один у Житомирській області.
Фото: zakon.kz