Хворих на коронавірус у Німеччині за добу побільшало на 10%, шестеро померлих

У Німеччині офіційно підтверджено 2369 випадків інфікування коронавірусом.

Такі дані оприлюднив президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У Німеччині підтверджено 2369 випадків. Це велике зростання за добу – на 10%. Померло 6 людей», - зазначив Вілер.

Водночас, коментуючи повідомлення німецьких ЗМІ про більш ніж 2,7 тисячі інфікованих у країні, він визнав, що розбіжності у даних можливі через те, не вся інформація може надходити до очолюваної ним інституції.

Вілер зазначив, що ситуація дуже динамічна, статистика змінюється дуже швидко.

Тим часом кілька федеральних земель і міст, серед яких Баварія, Саар, столиця Берлін, прийняли рішення закрити школи та дитячі садки. У п'ятницю будуть ухвалювати рішення уряди Баден-Вюртембургу та Північного Рейну-Вестфалії, де зафіксовано найбільше випадків захворювань.

Як повідомлялося, спалах нового коронавірусу (2019 nCoV) було зафіксовано наприкінці грудня 2019 року в найбільш густонаселеному місті Центрального Китаю - 12-мільйонному Ухані.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, станом на 13 березня у світі коронавірусом заразилися 128 392 особи, загинуло 4728, одужало 69 607 осіб.

Фото: АА