Коронавірус виявили у радника аятоли Ірану - ЗМІ

Високопоставлений радник керівника Ісламської республіки Іран аятоли Алі Хаменеї заразився Covid-19.

Про це повідомляє Middle East Eye з посиланням на іранські ЗМІ.

«Алі Акбар Велаяті, який також є очільником Тегеранської лікарні імені Масіха Данешварі, в останні кілька тижнів мав контакти з багатьма пацієнтами з коронавірусом. Він інфікований і зараз знаходиться на карантині», - йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, раніше в четвер аятола Хаменеї заявив, що спалах коронавіруса може бути частиною «біологічної атаки» на Ісламську Республіку, закликавши військових тісно співпрацювати з міністерством охорони здоров'я Ірану і створити базу для боротьби з вірусом.

Станом на 13 березня в Ірані зареєстровано 10 тисяч випадків зараження, 2959 видужали і 429 смертей.