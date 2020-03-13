В ООН зареєстрували перший випадок зараження коронавірусом у дипломата
Позитивний тест на захворювання підтвердився у жінки-дипломата з Філіппін, повідомив у Facebook речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.
"Філіппінський дипломат отримала сьогодні позитивний тест на коронавірус. Представництво Філіппін закрилося, а його співробітники самоізолювалися на карантин", - зауважив український дипломат.
Тим часом, з відкритих джерел стало відомо, що хвора представляла Філіппіни в Комітеті з правових питань Генеральної Асамблеї ООН. У вівторок вона звернулася до лікаря із підозрою на ГРИП, однак тести згодом показали позитивну реакцію на коронавірус нової форми. Зараз дипломат госпіталізована й отримує належну медичну допомогу.
Представники Філіппінської місії пройшли відповідний інструктаж щодо проведення карантину та звернення за медичною допомогою в разі появи відповідних симптомів. Виходять з того, що всі вони могли бути зараженими через контакт з колегою.