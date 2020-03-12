Іран пояснює затримку з "чорними скриньками" МАУ спалахом коронавірусу

Іран не мав змоги раніше передати "чорні скриньки" збитого літака МАУ на розшифровку за кордон через складнощі із транспортуванням, пов’язані зі спалахом Covid-19.

Про це CBC News розповіла очільниця Управління з безпеки транспорту Канади Кеті Фокс.

"Був план передати "чорні скриньки" Україні раніше, однак це довелося відкласти через спалах Covid-19 в Ірані, який обмежує їх спроможність подорожувати", - сказала Фокс.

Вона додала, що Іран повідомив Управління ще 5 березня про скасування плану передати записувальні пристрої на розшифровку через те, що “міждержавні проблеми із коронавірусом” перешкоджали іранським посадовцям подорожувати за межі країни. “Це ще одне нікому не потрібне ускладнення”, - зазначила Фокс.

Як повідомлялося, 11 березня під час сесії Ради ІКАО у Монреалі представник Ірану Фархад Парвареш на сесії Ради ІКАО у Монреалі пообіцяв незабаром передати чорні скриньки збитого літака МАУ Україні.

Додаток 13 Конвенції про цивільну авіацію, підписантом якої є Іран, вимагає, аби у випадку авіакатастрофи "чорні скриньки" розшифровувалися "без жодних затримок". Якщо держава, на території якої трапилася трагедія, не здатна самостійно це зробити, вона мусить передати їх третій стороні із наявними для цього ресурсами.

8 січня після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа сталася через технічну проблему літака, проте 11 січня Іран визнав, що авіалайнер був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з Росії.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягала на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.