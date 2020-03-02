Авіатроща літака МАУ: Пристайко анонсував візит іранської делегації з “новинами”

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко анонсував найближчим часом візит великої іранської делегації з новинами у справі про збитий український літак в Тегерані.

Про це він сказав під час спільної з главою МЗС Швеції Анн Лінде пресконференції, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

“Коронавірус не завадив нам проводити роботу, у нас є посольство на місці, у нас є контакти з іранською стороною. Найближчим часом ми очікуємо велику делегацію з Ірану, яка привезе з собою новини, які ми всі очікуємо вже доволі довгий час”, - сказав Пристайко.

Крім того, він зауважив, що за кілька днів в Україну прибуде міністр закордонних справ Канади і тоді буде проведено спільну телефонну розмову з міністрами закордонних справ країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі.

“Думаю, що за пару днів ми зможемо більш детально розповісти, яким чином відбувається розслідування, робота, зокрема, з “чорними скриньками” і щодо компенсацій”, - пообіцяв Пристайко.

Як повідомлялося, 8 січня після зльоту з аеропорту столиці Ірану ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака, заперечуючи можливість того, що лайнер був збитий.

11 січня Іран визнав, що український пасажирський літак був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з Росії.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягає на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.

2 березня генеральний прокурор Руслан Рябошапка сказав, що Україна відновила комунікації з Іраном щодо катастрофи літака "МАУ" під Тегераном, але через епідемію коронавірусу консультації відкладено.