У Бельгії за добу на коронавірус захворіли 85 осіб

Упродовж минулої доби у Бельгії підтвердили 85 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19, загальна кількість хворих зросла до 399.

Про це з посиланням на Федеральне міністерство з охорони здоров’я Бельгії повідомляє видання The Brussels Times.

«11 березня національна лабораторія протестувала 806 зразків, з яких 85 виявилися позитивними, що довело кількість підтверджених випадків захворювання у Бельгії до 399. 66 з цих інфікованих людей проживають у Фландрії, 16 – у Валлонії та 3 – у Брюсселі», - йдеться у повідомленні.

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Як вже повідомлялося, від коронавірусу в Бельгії померли троє людей, які стали першими жертвами цієї хвороби в країні.

Фото: Belga