Конгрес США ухвалив резолюцію, що обмежує військові повноваження Трампа

Нижня палата Конгресу США, слідом за Сенатом, ухвалила резолюцію, що обмежує можливості президента Трампа проводити військові дії проти Ірану.

Голосування відбулося в середу, документ вже надіслали до офісу президента, повідомляє The Hill.

"Внаслідок голосування в Палаті представників, яке розділило законодавців здебільшого по партійній лінії (227 проти 186), була схвалена резолюція, що наказує президенту "припинити застосування Збройних сил США для воєнних дій проти Ірану, допоки це не отримає спеціального дозволу Конгресу", - зазначається в публікації.

Водночас, зауважується, що документ, крім демократів, підтримали також шестеро республіканців.

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Подібна резолюція була схвалена минулого місяці Сенатом. Тоді за неї проголосували 55 проти 45 сенаторів. При цьому, вісім однопартійців Трампа також стали на підтримку демократів. Очікується, що президент США застосує право вето, яке не зможуть подолати законодавці в жодній палаті американського Конгресу.

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Нагадаємо: прийняття резолюції як у Сенаті, так і в Палаті представників, за яку віддали свої голоси також однопартійці чинного президента свідчить, що політику Дональда Трампа, зокрема, щодо Ірану, підтримують не всі в Республіканській партії США.