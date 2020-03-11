У Бельгії підтвердили першу смерть від коронавірусу

Федеральний міністр з охорони здоров’я Бельгії Меггі Де Блок підтвердила перший у країні випадок смерті пацієнта від коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляє видання Het Nieuwsblad.

"Перша смерть від коронавірусу в нашій країні стала фактом. Незважаючи на якісне медичне обслуговування, яке надавалося командою лікарів, 90-річний пацієнт помер", - повідомила сьогодні Де Блок.

Вона наголосила, що медичний персонал працював "невтомно, професійно і холоднокровно" від початку спалаху коронавірусу.

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Зазначається, що пацієнт помер у брюссельській клініці Iris-Sud.

Очікується, що у середу в Брюсселі відбудеться брифінг Федерального міністерства з охорони здоров’я Бельгії за участю представників цього медичного закладу.

Як повідомлялося, станом на 11 березня 119 239 осіб по всьому світу заразилися коронавірусом нового типу, 65 787 людей одужали, 4287 загинули.

Фото: AA