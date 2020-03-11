"Обнулення" для Путіна: Держдума остаточно ухвалила поправки до Конституції

Нижня палата російського парламенту схвалила в третьому, остаточному читанні поправки до Конституції, в тому числі ті, що дають змогу «обнулити» президентські строки Володимира Путіна.

Про це повідомляє прес-служба Держдуми.

«Депутати Державної думи на пленарному засіданні в середу, 11 березня, ухвалили в третьому, остаточному читанні проект закону РФ про поправку до Конституції РФ «Про вдосконалення регулювання окремих питань організації та функціонування публічної влади». Він був ініційований Президентом РФ Володимиром Путіним», - йдеться в повідомленні.

За поправки проголосували 383 депутати, проти - жодного, утрималися 43 парламентарія.

До другого читання, яке пройшло 10 березня, було внесено близько 390 поправок.

Про плани внести поправки в Конституцію Володимир Путін оголосив у середині січня в посланні Федеральним зборам. Передбачалося, що поправки забезпечать «більший баланс між гілками влади».

Після того, як поправки схвалить верхня палата парламенту, передбачається провести загальноросійське голосування. Воно заплановано на 22 квітня.

Як повідомлялося, 10 березня перед другим читанням поправок до Конституції депутат від «Єдиної Росії» Валентина Терешкова запропонувала, щоб для чинного президента після вступу в силу нової редакції Основного закону обнулились президентські строки. Путін погодився за умови, що таку поправку схвалить Конституційний суд.