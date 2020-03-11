У Китаї кількість загиблих під завалами карантинного готелю зросла до 27

У вівторок з-під завалів готелю у Китаї врятували чоловіка, який провів під уламками 69 годин, на цей час 27 людей вважаються загиблими, двох шукають.

Про це повідомляє АР.

«Чоловіка витягли з-під завалів, де він перебував протягом 69 годин під уламками зруйнованого готелю на південному сході Китаю, в якому загинули щонайменше 27 осіб і двоє пропали без вісті», - йдеться в повідомленні.

Раніше рятувальники знайшли 10-річного хлопчика і його матір, які пробули в пастці 52 години.

Про стан всіх трьох людей, які вижили, інформації немає.

Як повідомлялося, готель, що обрушився, у місті Цюаньчжоу був місцем карантину для людей, які зазнали впливу нового коронавірусу. Обвал стався в суботу 7 березня, під завалами опинилася 71 людина, 58 з яких були на карантині.

фото: Getty images