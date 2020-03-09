У Китаї зросла кількість загиблих під завалами "карантинного" готелю

Кількість загиблих у Китаї внаслідок обвалу готелю, який використовувався для карантину людей з підозрою на коронавірус, зросла до 10, а ще 23 людини наразі вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє BBC.

«Уже щонайменше 10 людей загинули, а 23 залишаються зниклими безвісти внаслідок обвалу готелю, який використовували для антикоронавірусного карантину в китайському місті Гуанчжоу», - йдеться в повідомленні.

На момент обвалення в готелі перебувала 71 людина, з них 58 були на карантині.

Що стало причиною обвалу наразі невідомо.

Зазначається, що до китайського Нового року (12 лютого) перший поверх готелю ремонтували. Правоохоронці викликали на місце інциденту власника.

Готель відкрили у 2018 році. У ньому було 80 номерів.

Як повідомлялося, цей готель обвалився ще 7 березня. Наразі рятувальники витягли із завалів 48 осіб, а всіх уцілілих було відправлено до лікарні.

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