У Китаї обвалився готель, під завалами опинилися близько 70 осіб

У китайському місті Цюаньчжоу обвалилася будівля готелю, під завалами опинилися близько 70 осіб, з них 23 вже врятовані.

Про це повідомляє Xinhua.

«Двадцять три людини були врятовані після обвалення будівлі готелі у місті Цюаньчжоу, провінція Фуцзянь у східному Китаї», - йдеться в повідомленні.

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Інцидент в районі Лічен виробив близько 19:30 за місцевим часом.

За попередніми даними, в результаті обвалення готелі під завалами опинилися приблизно 70 осіб.

Рятувальні роботи тривають.