У Китаї обвалився готель, під завалами опинилися близько 70 осіб
Укрінформ
У китайському місті Цюаньчжоу обвалилася будівля готелю, під завалами опинилися близько 70 осіб, з них 23 вже врятовані.
Про це повідомляє Xinhua.
«Двадцять три людини були врятовані після обвалення будівлі готелі у місті Цюаньчжоу, провінція Фуцзянь у східному Китаї», - йдеться в повідомленні.
Інцидент в районі Лічен виробив близько 19:30 за місцевим часом.
За попередніми даними, в результаті обвалення готелі під завалами опинилися приблизно 70 осіб.
Рятувальні роботи тривають.