У Стамбулі обвалилася семиповерхівка

У стамбульському районі Бахчеліевлер стався обвал 7-поверхової будівлі, наразі повідомлень про постраждалих чи загиблих немає.

Про це повідомляє CNN Turk.

«7-поверхова будівля, яка, за попередніми даними, була порожньою, обвалилася в районі Бахчеліевлер», - йдеться у повідомленні.

На місці обвалу працюють численні бригади пожежних, поліцейських та медиків.

Мешканців будівлі було розселено 5 місяців тому, оскільки її стан не дозволяв подальше проживання. На місці проводиться операція з метою пошуку та порятунку можливих жертв руйнування.

Є інформація, що під завалами можуть бути люди, зокрема з числа лахмітників (люди, що збирають старі речі та здають їх на переробку).

На фото видно, що уламки будівлі впали на припарковані поруч автівки.

Як відомо, у лютому минулого року внаслідок обвалу 8-поверхової будівлі у Стамбулі загинула 21, отримали травми 17 людей.

Фото: AA