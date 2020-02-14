У Стамбулі обвалилася семиповерхівка
Про це повідомляє CNN Turk.
«7-поверхова будівля, яка, за попередніми даними, була порожньою, обвалилася в районі Бахчеліевлер», - йдеться у повідомленні.
На місці обвалу працюють численні бригади пожежних, поліцейських та медиків.
Мешканців будівлі було розселено 5 місяців тому, оскільки її стан не дозволяв подальше проживання. На місці проводиться операція з метою пошуку та порятунку можливих жертв руйнування.
Є інформація, що під завалами можуть бути люди, зокрема з числа лахмітників (люди, що збирають старі речі та здають їх на переробку).
На фото видно, що уламки будівлі впали на припарковані поруч автівки.
Як відомо, у лютому минулого року внаслідок обвалу 8-поверхової будівлі у Стамбулі загинула 21, отримали травми 17 людей.
Фото: AA