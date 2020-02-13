У Індії впала будівля: є загиблі та поранені

Щонайменше троє пожежників загинули й п’ятеро отримали поранення у результаті падіння охопленої вогнем будівлі на півночі Індії.

Про це із посиланням на місцеву поліцію пише Xinhua.

“Троє пожежників загинули й п’ятеро їх колег отримали поранення після того, як вони зайшли усередину триповерхової будівлі з метою гасіння у ній пожежі”, - повідомили у поліції міста Джамму, зимової столиці контрольованого Індією Кашміру, де трапилася трагедія.

Унаслідок інциденту постраждало також четверо цивільних.

“У поліції розповіли, що рятувальна операція була припинена, адже усіх, хто потрапив у пастку, вдалося визволити”, - зазначає Xinhua.

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Наразі усім пораненим надається допомога в лікарні медичного коледжу.

“За словами місцевих, на першому поверсі будівлі містився магазин лісоматеріалів, звідки й поширився вогонь”, - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо: минулого місяця щонайменше п’ятеро осіб, у тому числі чотири дитини, загинули унаслідок падіння недобудованої двоповерхової будівлі у столиці Індії.

Фото: Xinhua