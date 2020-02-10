У Швеції понад 15 тисяч осіб залишилися без світла через шторм

Унаслідок шторму Ciara близько 16 тисяч людей на півдні Швеції залишилися без світла.

Про це повідомляє The Local.

“Станом на ранок понеділка близько 16 тисяч людей на півдні Швеції залишилися без світла (через шторм — ред.)”, - йдеться у повідомленні.

Загалом, за останні 24 години близько 45 тисяч людей потребували допомоги різних енергетичних компаній у відновленні світла в будинку.

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Як повідомляє портал, в результаті сильних дощів та поривів вітру під час шторму Ciara у Швеції обвалилося багато дерев, були закриті мости, включаючи великий міст із Данією, та скасовані авіаперельоти й залізничні маршрути.

У неділю ввечері біля шведського узбережжя також затонуло судно з двома рибалками на борту. Одного з них пізніше знайшли на пляжі, а іншого ще розшукують.

Зазначається, що сам шторм уже досяг свого піку, і за даними метеорологів, починає стихати.

Як повідомлялося, потужний шторм Ciara вразив Велику Британію, принісши з собою потужний вітер та дощі. У частині країни виник транспортний колапс.

Фото: TT