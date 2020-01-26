У Нью-Делі обвалився дім: загинули четверо дітей

Щонайменше п’ятеро осіб, у тому числі чотири дитини, загинули унаслідок падіння недобудованої двоповерхової будівлі у столиці Індії.

Про це із посиланням на місцеву владу пише Xinhua.

“У будівлі, розташованій в районі Бхаджанпура, проходило заняття, й під час інциденту всередині перебувало багато учнів”, - зазначає Xinhua.

У пожежній службі повідомили, що врятували з-під завалів 13 людей, однак п’ятеро згодом загинули. “Четверо були учнями, а п’ята особа - або власником будівлі або вчителем, ми поки не можемо встановити”, - сказав керівник Пожежного департаменту Делі Атул Гарг.

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Причина обвалу будинку наразі залишається невідомою. На місці працює сім пожежних автомобілів, тримає пошуково-рятувальна операція.

Xinhua додає, що смертельні інциденти, пов’язані із руйнуванням споруд, є не рідкістю в Індії. Експерти у сфері будівництва вказують на погане управління та корупцію як причину поганих будівельних правил, що часто призводить до використання неякісних матеріалів, неналежного нагляду та низьких стандартів безпеки.