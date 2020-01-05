Кількість жертв обвалу будівлі у Камбоджі зросла до 36
Укрінформ
Кількість жертв обвалу недобудови на південному заході Камбоджі досягла 36 людей. Пошуки завершено.
Про це інформує SBS.
"Пошук жертв серед уламків зруйнованої будівлі на півдні Камбоджі завершився в неділю, остаточне число загиблих становить 36 осіб", - йдеться у повідомленні.
Двадцять три людини були врятовані зі зруйнованої будівлі в ході пошукової операції.
Операція з порятунку постраждалих унаслідок обвалу тривала понад 40 годин.
Як повідомлялося, на південному заході Камбоджі в провінції Кеп забудовник отримав ліцензію на зведення п’ятиповерхової будівлі, але незаконно збільшив її до семи. Саме під час заливання бетону для останнього поверху й трапився обвал.
Фото: AAP