Кількість жертв обвалу будинку в Камбоджі зросла до 22

Кількість жертв обвалу недобудови на південному заході Камбоджі досягла 22.

Про це Xinhua розповів Рос Удонг, речник Інформаційного департаменту провінції Кеп, де трапилася трагедія.

“Станом на ранок неділі, офіційно загиблими вважаються 22 людини, ще 23 отримали поранення під час обвалу будівлі”, - сказав Удонг.

За його словами, усі жертви були або камбоджійськими будівельниками, або членами їх родин. “Рятувальна операція досі триває й має завершитися опівдні”, - зауважив речник.

Зазначимо, що участь у порятунку беруть понад 1000 рятувальників, 12 екскаваторів, чотири автокрани, 10 "швидких", п’ять пожежних машин й понад 10 самоскидів, які розбирають уламки обваленої в п’ятницю будівлі.

За інформацією земельного управління провінції Кеп, забудовник отримав ліцензію на зведення п’ятиповерхової будівлі, але незаконно збільшив її до семи. Саме під час заливання бетону для останнього поверху й трапився обвал.

Xinhua додає, що розташована у 160 км на південний захід від столиці Пномпеня провінція Кеп набирає популярності серед туристів й відома своїми морепродуктами та тропічними островами.