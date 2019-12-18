Обвал будинку в Дрогобичі: Кабмін виділив кошти постраждалим

Кабмін сьогодні розглянув питання про виділення коштів для мешканців, які зазнали втрат внаслідок обвалу будинку в Дрогобичі на Львівщині.

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови Львівської ОДА Василь Лозинський.

"️Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України нарешті розглянуто питання про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету України для мешканців 59 квартир, які постраждали внаслідок обвалу будинку в місті Дрогобичі", - написав Лозинський.

Він додав, що в ОДА тепер очікують офіційної публікації документу та погодження всіх переліків.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 28 серпня у райцентрі Дрогобич на Львівщині стався обвал одного із під`їздів чотириповерхового житлового будинку. Загинуло 8 осіб, серед яких одна дитина. У ході пошуково-рятувальних робіт силами ДСНС було врятовано 7 людей, у тому числі 5 дітей.