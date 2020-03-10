В Італії за гратами - 158 українських моряків

В Італії у пенітенціарних центрах перебуває 158 громадян України за перевезення нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє DW з посиланням на МЗС України.

"Станом на початок березня 2020 року в пенітенціарних центрах півдня Італії як засуджені або затримані перебувають 158 громадян України. З них - 131 особа засуджена і відбуває покарання, а 27 утримаються під вартою, повідомили у вівторок, 10 березня, у департаменті консульської служби міністерства закордонних справ України на запит DW", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що у 2015-2018 роках на півдні Італії було заарештовано 161 громадянина України за підозрою у перевезенні нелегальних мігрантів. У 2019 році в Італії затримали 32 українців, 18 звільнили. Цього року вже теж затримано одного українського моряка.

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У МЗС також запевнили, що питання захисту прав затриманих та засуджених за перевезення нелегальних мігрантів українських моряків, перебуває на особливому та постійному контролі міністерства.

Крім того, за даними МЗС, у Греції тільки протягом 2019 року затримали 36 українських моряків, цього року - двох. Минулого року там засудили за нелегальне перевезення мігрантів 29 українських моряків, а у 2020 році - дев'ятьох.

DW повідомляє, що з часу початку кризи біженців в ЄС у 2015 році українським громадянам, які шукали роботу, пропонували працювати на яхтах у Середземному морі, зокрема займатись перевезенням туристів з Туреччини. А вже під час прибуття до портів Італії чи Греції з'ясовувалося, що на борту яхт перебували нелегальні мігранти.