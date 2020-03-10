Трамп обіцяє підтримати авіакомпанії у США

Президент США Дональд Трамп заявив про намір федерального уряду забезпечити допомогу американським круїзним та авіакомпаніям, які відчувають наслідки від поширення коронавірусу.

Про це він заявив у вівторок під час зустрічі з керівниками страхових компаній у Білому домі, повідомляє Bloomberg.

"Ми допоможемо цій галузі", - зауважив Трамп, коментуючи збитки для туристичного бізнесу на круїзних лайнерах.

Водночас, коментуючи ситуацію з пасажирськими авіаперевезеннями, глава Білого дому зауважив: "Ми надамо допомогу і їм".

Загалом, у США станом на вівторок зареєстровано понад 700 підтверджених випадків зараження людей коронавірусом. При цьому, 27 пацієнтів померли внаслідок хвороби. Більшість детальних випадків зареєстровані у штаті Вашингтон.

Через стрімке збільшення підтверджень захворювання, у США деяких штатах введений стан надзвичайної ситуації. Це також вплинуло на туристичний бізнес та авіаперевезення по всьому світу.

Фото: The White House