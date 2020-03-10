У штаб-квартирі ООН запровадили обмеження через коронавірус

Секретаріат ООН запровадив обмежений режим роботи, а також закрив будь-який доступ для екскурсій відвідувачів.

Про це повідомили в Секретаріаті ООН всі акредитовані делегації, поінформував у Facebook речник Місії України при ООН Олег Ніколенко.

"Секретаріат ООН провів брифінг для держав-членів про заходи у зв’язку із вірусом Covid-19. З 20.00 за нью-йоркським часом 10 березня штаб-квартира закривається для відвідувачів. Екскурсійні тури не проводитимуться", - зауважив український дипломат.

Крім того, в офісах Секретаріату працюватиме лише критично важливий персонал. Для решти запроваджується вахтовий режим роботи – два дні в офісі, три дні дистанційно.

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Широкоформатні засідання будуть зведені до мінімуму. Наприклад, минулого тижня були скасовані заходи у рамках 64-ї сесії Комісії зі становища жінок. Участь у щоденних засіданнях ООН рекомендується брати на рівні постійних представництв у скороченому складі.

При цьому, дев’ять країн, на територіях яких зафіксоване суттєве поширення вірусу Covid-19, мають відкласти на три місяці ротацію своїх військових та поліцейських контингентів в операціях ООН з підтримання миру. Йдеться про Китай, Південну Корею, Францію, Німеччину, Італію, Індію, Непал, Таїланд і Камбоджа. На ці країни припадає до 21% персоналу усіх ОПМ.

Секретаріат ООН також повідомив, що враховуватиме рекомендації влади США та Нью-Йорка, а також Всесвітньої організації охорони здоров’я. "У підсумку маємо три пріоритети, якими слід керуватися не лише в ООН, а й за її межами. Перший - оперативне інформування громадськості; другий – особиста гігієна та готовність медичних установ для надання можливої допомоги; третій – здоровий глузд", - зауважив український дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 березня, за даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса, кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 116 588 осіб.

Із початку спалаху епідемії Covid-2019 у світі вже одужали 64 391 осіб. Померли від недуги 4 090 людей.