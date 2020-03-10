Італія «під коронавірусом»: скупчення людей – лише в супермаркетах

Життя в умовах загальнодержавного карантину – це, як виявилось, насамперед, розміреність. Хоча в лікарнях дефіцит місць

Через стрімке поширення коронавірусу в Італії суворий карантин ввели по всій країні. «Не буде так званих «червоних зон». Італія повністю оголошується захищеною територією, починаючи з вівторка», – заявив прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте. Скасовані публічні та спортивні заходи, закриті школи, обмежуються поїздки країною, а людям рекомендують триматися на відстані метра один від одного і забути про дружні поцілунки при зустрічі (а цей ритуал, між іншим, частина італійської культури).

А ще впроваджені посилені санкції для порушників карантину: до 3-х місяців в'язниці або 206€ штрафу. Схоже, що на такі серйозні заходи влада наважилася через кардинальний сплеск захворюваності – за минулу добу COVID-2019 виявили у майже 2 тисяч людей, а загальна кількість хворих досягла 9172.

Випадків зараження серед українських громадян в Італії, яких лише за офіційною статистикою там мешкає близько 240 тисяч, поки не зафіксовано. Та і судячи з дописів у фейсбук-спільнотах, які об’єднують наших громадян в Італії, вони сприймають ситуацію спокійно.

Життя в країні, яка несподівано стала епіцентром спалаху коронавірусу в Європі, змінилося на очах. Звісно, не обійшлося без проблем – лікарні перевантажені хворими, в аптеках немає масок і дезінфекційних засобів, а в тюрмах, скориставшись ситуацією, збунтувалися в’язні.

Переповнені лікарні і дефіцит засобів дезінфекції

Про те, що лікарні переповнені, ЗМІ повідомляли з перших чисел березня, зокрема така ситуація виникла в епіцентрі спалаху в Італії – Ломбардії. Ще з кінця лютого у лікарні містечок цього регіону – Лоді і Кремону – прибувало більше хворих, ніж вони могли прийняти, тож пацієнтів скеровували до інших медичних закладів, пише Європейська правда з посиланням на АР. У зв’язку з цим регіональна влада Ломбардії закликала на 70% скоротити планові хірургічні операції, щоб для хворих на коронавірус були місця у відділеннях інтенсивної терапії.

“Жорсткі карантинні заходи Італія вводить через те, що не вистачатиме місць для всіх хворих. Це не так смертельно, але нема куди забирати людей. Лікарні переповнені. Хворих (інфікованих), але з незначними симптомами, лікують удома в карантині. А в відділення інтенсивної терапії кладуть тільки тих, в кого вже серйозні проблеми. І для них скоро не вистачатиме місць”, – розповідає в коментарі Укрінформу Вікторія Щур, жителька містечка Падерно Дуньяно, що за 15 км на північ від Мілана.

Водночас на просторах Фейсбуку наші громадяни, що мешкають в Італії, розповідають, що наразі в аптеках немає ні масок, ні засобів для дезінфекції. Про це пише і Юліана Суворова, яка мешкає в Італії, а також підтверджує співрозмовниця Укрінформу Вікторія Щур.

Черги у магазини: рівень полохливості людей – те саме, що й в Україні

Після того, як по всій Італії було оголошено карантин, люди почали штурмувати супермаркети ще з ночі, пише «Європейська правда» з посиланням на одну з найпопулярніших газет країни La Repubblica. У багатьох містах від Риму до Неаполя люди стояли у величезних чергах, які виходили далеко за межі магазину, тож супермаркетам доводилося залучати додаткових працівників на час пік. Приміром, La Repubblica опублікувала відео таких черг, водночас йдеться, що все відбувається впорядковано – продавці контролюють потік, а люди тримаються на відстані. Хоча зазначається, що при напливі покупців до одного із супермакетів в Палермо, щоб уникнути бійки, все ж не обійшлося без втручання поліції. Покупці переважно запасаються милом, засобами дезінфекції, алкоголем, картоплею, печивом, молоком, борошном.

Уряду довелося уточнити, що скуповувати масово продукти не потрібно – супермаркети будуть регулярно забезпечуватися усім необхідним, а черги суперечать указу, за яким треба уникати скупчення. Що ж, як бачимо, панічна реакція з розмітанням з полиць «всього, що можна», притаманна не лише нашим співгромадянам, що не раз було приводом для жартів, а й нібито цивілізованим європейцям, на яких ми звикли рівнятися. З іншого боку, оголошення карантину по всій Італії, з закликом сидіти по домівках, не було очікуваним, тож людям необхідно було хоча б продуктами запастися. Щоправда, така ситуація спостерігається не скрізь.

Ув’язнені знайшли момент, щоб дати драпака

Тим часом напруженою ситуацією скористалися в’язні. І це теж реакції, скоріше, «інтернаціональна», ніж суто італійська. У тюрмах бунти розпочалися через нові заходи, покликані запобігти поширенню зарази, а саме – заборону відвідування ув’язнених.

Заворушення розпочалися 9 березня у тюрмі міста Модена, що на півночі країни, де 60 в’язнів підпалили будівлю і намагалися втекти. За останніми даними, внаслідок сутичок, а також передозування метадоном (є замінником героїну), який в’язні викрали з лазарету, там померло семеро в’язнів. Через передозування наркотиками під час заворушення померло і троє в’язнів у тюрмі муніципалітету Рієті.

Подібна ситуація і в інших тюрмах Італії. Зокрема в тюрмі Сан-Вітторе в Мілані ув’язнені підпалили один з корпусів, а потім вибралися на дах. У в’язниці міста Фоджа протест розпочали 250 ув’язнених. Звідти намагалися втекти 34, але тільки 11 вдалося впіймати. «В процесі» утікачі викрали машини і пограбували перехожих, тож їх наразі шукають у сусідніх регіонах.

Загалом протести мали місце у 27 тюрмах, пише ВВС. Причому, бунтують не лише ув’язнені, а подекуди і їхні родичі, які вимагають амністію або домашній арешт для тих, чий термін ув’язнення закінчується.

Життя під час коронавірусу: розмірено, але під суворим контролем

Загалом, через карантинні заходи в Італії, життя стає як ніколи розміреним: людям просто немає куди поспішати. Ресторани закриваються вже після 18, та і відвідувачів там практично немає. Скасовані усі конференції, курси, концерти, закриті усі навчальні заклади, музеї, театри, басейни, ніхто не ходить в гості, і єдиним маршрутом залишається дім – робота – магазин (аптека) – дім. На вулицях теж малолюдно.

“Раптом з'ясувалося, що маса заходів, які займали добру половину робочого дня, зовсім необов'язкові. З’являється маса вільного часу: можна відіспатися, взятися за непрочитані книги і непереглянуті серіали, розібрати шафи або освоїти давно запримічений рецепт. Можна сісти на дієту, не побоюючись, що її порушить перехоплена на бігу “гидоту”: в Мілані більше ніхто нікуди не біжить. Можна і потрібно спілкуватися: телефон дзвонить і пікає постійно, соцмережі повні історіями життя під час чуми і закликами зірок з хештегом #ясиджувдома”, – описує тамтешнє життя нині журналістка з Мілана Анна Зафесова.

Катерина Саділова, яка мешкає в Лоді (не плутати з ізраїльським містом Лод), пише, що продовжують лунати заклики відомих людей, письменників, артистів, політиків та блогерів до громадської спільноти: залишатись вдома, після роботи (якщо немає можливості працювати в режимі smart working) забути про аперитиви та зустрічі з друзями. А гасло "Сиди вдома і врятуй себе і своїх близьких" поширюється соціальними мережами та усіма медіа країни. Відомі люди долучаються до боротьби з епідемією не лише словом, а й ділом. “Відомий модельєр Джоржіо Армані переказав 1 мільйон 250 тисяч євро міланським госпіталям для створення нових місць у реанімаціях та закупівлю конче необхідних апаратів для вентиляції легенів; відома блогерка Кьяра Ферраньї перерахувала 100 тисяч євро і закликала всю спільноту приєднатися до збору коштів. Тільки за один день їй вдалось зібрати 800 тисяч євро, які теж підуть на потреби лікарень”, – пише Катерина Саділова.

Співрозмовниця Укрінформу Вікторія Щур говорить, що італійська влада працює «на відмінно», закликаючи жителів без нагальної потреби не виходити з дому. “Дозволені пересування на роботу з наявним дозволом (бланк заповнений від руки), а також в магазини і аптеки. Рекомендують йти лише комусь одному з сім'ї. Зараз кругом пости з перевірками на дорогах. Але жителі спокійні і розуміють ситуацію. У Мілані на всіх вокзалах теж перевіряють документи і дозволи”, – розповідає Вікторія Щур. Порушення карантинних правил в Італії тягне за собою чималі штрафи, адже їх держава ввела задля безпеки громадян.

Зрозуміло, що такі посилені карантинні заходи спрацюють не одразу – ефект можна буде побачити за кілька тижнів, тож в наступні кілька днів ще прогнозується ріст захворюваності. Але на прикладі Китаю, де зараз приріст хворих мінімальний (19 інфікованих за 9 березня), стає зрозуміло, що лише такі заходи можуть врятувати більшість населення.

І ще. Всі чекають тепла. З Китаю передають: тамтешні вчені встановили, що коронавірус найкраще поширюється за середньодобової температури 8.7 градуса. Як розвесниться остаточно – цей ворог людства згине.

Юлія Горбань, Київ