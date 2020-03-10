Міграційна криза: ЄС готовий йти назустріч Туреччині, якщо це буде взаємно
Про це під час пресконференції за підсумками зустрічі заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повний текст її виступу оприлюднений на сайті Єврокомісії.
«Є добрим, що лінії комунікацій з Туреччиною залишаються відкритими та активними. Таке конструктивне залучення є передумовою будь-якого рішення для поточної ситуації, яку ми маємо на грецько-турецькому кордоні, та для полегшення у становищі мігрантів у цьому регіоні», - зауважила президент Єврокомісії.
Вона наголосила: мігранти та Греція потребують допомоги, але й Туреччина також потребує підтримки. На цей час сторони мають розбіжності у позиціях, але можуть їх обговорювати в рамках конструктивного діалогу.
«Ми визначили сфери, в яких можемо співпрацювати в інтересах як ЄС, так і Туреччини ...Ми чітко висловили президенту Ердогану готовність просуватися вперед у цих питаннях, якщо це буде взаємним рухом. Тож, вважаю, сьогодні був добрий початок», - сказала фон дер Ляєн.
Своєю чергою, президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив, що європейська сторона пояснила Туреччині порядок виконання фінансових зобов’язань згідно Заяви ЄС-Туреччина, за якою вже мобілізовано 6 мільярдів євро для допомоги біженцям, що знаходяться на території Туреччини, а також нагадала про відповідальність, яку Туреччина прийняла на себе у піклуванні про біженців на своїй території.
«Ми мали можливість також обговорити проблеми безпеки в регіоні, в Сирії, та наголосили на нашій готовності підтримати будь-яке політичне рішення, яке принесе більше стабільності. Ми підкреслили, перш за все, наше величезне занепокоєння гуманітарною ситуацією в Ідлібі, а також у регіонах на кордоні між Туреччиною і Сирією, та шляхи, якими ЄС може спробувати надати підтримку у цих регіонах», - сказав Мішель.
За його словами, сторони доручили Високому представнику ЄС та міністру закордонних справ Туреччини організувати активне обговорення імплементації двосторонніх домовленостей між ЄС і Туреччиною «впродовж кількох наступних днів».
Як повідомляв Укрінформ, після загострення бойових дій в сирійському Ідлібі Туреччина заявила про відкриття власних кордонів для біженців, що прямують до Європи. В результаті на кордон між Туреччиною і Грецією почали прибувати десятки тисяч мігрантів, що спричинило безпрецедентну міграційну кризу. Під міграційним тиском знаходяться й інші країни, зокрема, Болгарія і Кіпр, а також потенційно - країни регіону Західних Балкан. Євросоюз заявив про рішучість захистити зовнішні кордони та активував допомогу Греції, включаючи мобілізацію на морських кордонах та на суходолі додаткових спроможностей Агентства ЄС з охорони кордонів Frontex. Водночас, ЄС залучився до активного дипломатичного діалогу з Туреччиною для пошуку шляхів виходу з поточної кризи.
Фото: АА