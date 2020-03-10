Міграційна криза: ЄС готовий йти назустріч Туреччині, якщо це буде взаємно

Зустріч між представниками ЄС та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, яка відбулася 9 березня в Брюсселі, стала початком діалогу навколо врегулювання ситуації на грецько- турецькому кордоні.

Про це під час пресконференції за підсумками зустрічі заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повний текст її виступу оприлюднений на сайті Єврокомісії.

«Є добрим, що лінії комунікацій з Туреччиною залишаються відкритими та активними. Таке конструктивне залучення є передумовою будь-якого рішення для поточної ситуації, яку ми маємо на грецько-турецькому кордоні, та для полегшення у становищі мігрантів у цьому регіоні», - зауважила президент Єврокомісії.

Вона наголосила: мігранти та Греція потребують допомоги, але й Туреччина також потребує підтримки. На цей час сторони мають розбіжності у позиціях, але можуть їх обговорювати в рамках конструктивного діалогу.

«Ми визначили сфери, в яких можемо співпрацювати в інтересах як ЄС, так і Туреччини ...Ми чітко висловили президенту Ердогану готовність просуватися вперед у цих питаннях, якщо це буде взаємним рухом. Тож, вважаю, сьогодні був добрий початок», - сказала фон дер Ляєн.

Своєю чергою, президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив, що європейська сторона пояснила Туреччині порядок виконання фінансових зобов’язань згідно Заяви ЄС-Туреччина, за якою вже мобілізовано 6 мільярдів євро для допомоги біженцям, що знаходяться на території Туреччини, а також нагадала про відповідальність, яку Туреччина прийняла на себе у піклуванні про біженців на своїй території.

«Ми мали можливість також обговорити проблеми безпеки в регіоні, в Сирії, та наголосили на нашій готовності підтримати будь-яке політичне рішення, яке принесе більше стабільності. Ми підкреслили, перш за все, наше величезне занепокоєння гуманітарною ситуацією в Ідлібі, а також у регіонах на кордоні між Туреччиною і Сирією, та шляхи, якими ЄС може спробувати надати підтримку у цих регіонах», - сказав Мішель.

За його словами, сторони доручили Високому представнику ЄС та міністру закордонних справ Туреччини організувати активне обговорення імплементації двосторонніх домовленостей між ЄС і Туреччиною «впродовж кількох наступних днів».

Як повідомляв Укрінформ, після загострення бойових дій в сирійському Ідлібі Туреччина заявила про відкриття власних кордонів для біженців, що прямують до Європи. В результаті на кордон між Туреччиною і Грецією почали прибувати десятки тисяч мігрантів, що спричинило безпрецедентну міграційну кризу. Під міграційним тиском знаходяться й інші країни, зокрема, Болгарія і Кіпр, а також потенційно - країни регіону Західних Балкан. Євросоюз заявив про рішучість захистити зовнішні кордони та активував допомогу Греції, включаючи мобілізацію на морських кордонах та на суходолі додаткових спроможностей Агентства ЄС з охорони кордонів Frontex. Водночас, ЄС залучився до активного дипломатичного діалогу з Туреччиною для пошуку шляхів виходу з поточної кризи.

Фото: АА