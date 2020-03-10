Першу смерть від коронавірусу підтвердили у Канаді

У Канаді зафіксували першу смерть від коронавірусу - жертвою COVID-19 став мешканець будинку для літніх, якому було за 80 років.

Про це на прес-конференції розповіла офіцер із питань охорони здоров’я провінції Британська Колумбія Бонні Генрі, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми із сумом дізналися про те, що минулої ночі в будинку для літніх Lynn Valley помер чоловік, заражений COVID-19”, - повідомила Генрі.

За її словами, чоловік, якому було за 80 років, і раніше мав проблеми зі здоров’ям.

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У Lynn Valley, що поблизу Ванкувера, виявлено ще кілька випадків коронавірусу. Зокрема, 70-річна жінка протягом вихідних перебувала у тяжкому стані, але у понеділок пішла на поправку.

За останніми даними, у Канаді підтверджено 77 випадків зараження коронавірусом, з них 32 - у Британській Колумбії.

Фото: AA