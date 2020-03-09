У Нідерландах закінчилося перше судове засідання у справі МН17

У Нідерландах закінчилося перше судове засідання у справі МН17

Укрінформ
У судовому комплексі “Схіпхол” закінчилося перше судове засідання у справі МН17.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, останніми виступали адвокати одного з підозрюваних, підполковника спецназу ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17.

Інтереси Пулатова представляли в суді два нідерландські адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt, які співпрацюють із російською колегою Оленою Кутьїною. Вона також була у залі суду.

Розгляд справи МН17 продовжиться вже завтра о 10:00 за місцевим часом.

Як повідомляв Укрінформ, для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол", що розташований приблизно за 50 км від Гааги, зарезервували на рік. Відомий попередній графік слухань: з 9 до 13 березня, з 23 до 27 березня, з 8 червня до 3 липня, із 31 серпня до 13 листопада 2020 року та з 1 лютого до 26 березня 2021 року. Допит свідків під час засідань може відбуватися через відеозв'язок.

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19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Троє з них – росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони так званої ДНР Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

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