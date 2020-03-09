Uber виплатить компенсацію своїм водіям та кур’єрам, зараженим коронавірусом
Про це повідомляє CNN.
«У компанії Uber заявили, що надаватимуть своїм водіям та кур’єрам 14 днів оплачуваної лікарняної відпустки, якщо ті захворіють на коронавірус або опиняться в карантині», - йдеться в повідомленні.
Віцепрезидент компанії Ендрю Макдональд розповів, що в деяких країнах уже почали виплачувати компенсацію інфікованим водіям. Зараз Uber працює над тим, щоб запровадити таку можливість по всьому світу.
Втім, скільки саме грошей отримають водії на лікарняному – у компанії не уточнили.
Станом на 9 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 110 276 тисяч людей, з них померли – понад 3 тисячі осіб. Одужали 62 тисячі людей.
Коронавірус поширився на більшість європейських країн, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії – 7 375 людей. Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. Захворів чернівчанин, який подорожував по Італії. Наразі він отримує потрібне лікування.