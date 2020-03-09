Uber виплатить компенсацію своїм водіям та кур’єрам, зараженим коронавірусом

Компанія Uber буде виплачувати компенсації водіям таксі та кур'єрам, які захворіли на коронавірус: грошові виплати вже виплатили кільком водіям таксі Uber у США, Великій Британії та Мексиці.

Про це повідомляє CNN.

«У компанії Uber заявили, що надаватимуть своїм водіям та кур’єрам 14 днів оплачуваної лікарняної відпустки, якщо ті захворіють на коронавірус або опиняться в карантині», - йдеться в повідомленні.

Віцепрезидент компанії Ендрю Макдональд розповів, що в деяких країнах уже почали виплачувати компенсацію інфікованим водіям. Зараз Uber працює над тим, щоб запровадити таку можливість по всьому світу.

Втім, скільки саме грошей отримають водії на лікарняному – у компанії не уточнили.

Станом на 9 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 110 276 тисяч людей, з них померли – понад 3 тисячі осіб. Одужали 62 тисячі людей.

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Коронавірус поширився на більшість європейських країн, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії – 7 375 людей. Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. Захворів чернівчанин, який подорожував по Італії. Наразі він отримує потрібне лікування.