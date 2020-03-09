У Латвії підтвердили нові випадки зараження коронавірусом

Число людей, які захворіли на коронавірус, сягнуло в Латвії вже 6 осіб.

Про це повідомляє LSM.

«Центр профілактики та контролю захворювань отримав інформацію щодо трьох нових підтверджених випадків зараження на коронавірус COVID-19. В результаті підтвердилося шість випадків зараження», - йдеться в повідомленні.

Всі хворі летіли 7 березня рейсом BT-630 з Мілана.

За останні 24 години, слід зазначити, були проведені 22 перевірки, а з 29 січня їх було 244.

Як повідомлялося, 8 березня в Латвії підтвердили другий і третій випадки коронавірусу.

Першою хворою стала мешканка Риги, яка прилетіла з Мілана до Риги через Мюнхен. Втім, стан здоров'я першої латвійської пацієнтки з коронавірусом COVID-19 покращився, тому 3 березня її та дитину виписали з лікарні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 9 березня 2020 року, в світі зареєстровано понад 110 000 випадків захворювання на Covid-19.

фото: АА