Бойовики на мотоциклах атакували поліцейських у Камеруні: п'ять жертв

Бойовики на мотоциклах атакували поліцейських у Камеруні: п'ять жертв

Укрінформ
На заході Камеруну близько 20 невідомих на мотоциклах напали на відділок поліції, внаслідок чого загинули четверо правоохоронців і один ув'язнений.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на силові структури африканської країни.

«Група невідомих бойовиків... учинила напад на відділок поліції у населеному пункті Галім у Західному регіоні Камеруну, жертвами якого стали щонайменше п'ять осіб», - ідеться в повідомленні.

Серед загиблих - четверо поліцейських, а також в'язень, який утримувався у відділенні.

Як зазначається, нападників було близько двадцяти, вони пересувалися на мотоциклах.

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Злочинцям удалося заволодіти частиною зброї та боєприпасів, які зберігалися на ділянці.

Відповідальність за напад поки не взяло на себе жодне угруповання.

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