На півночі Камеруну бойовики викрали 18 осіб
Укрінформ
Бойовики "Боко Харам" викрали на півночі Камеруна 18 цивільних осіб.
Про це із посиланням на кілька джерел у безпекових органах повідомляє Xinhua.
“Терористи напали на кілька місцин у регіоні, пограбували продукти та викрали 18 чоловіків й жінок”, - пише Xinhua.
Наразі камерунська армія проводить спецоперацію, намагаючись звільнити заручників.
Xinhua нагадує, що у вівторок терористи Боко Харам вбили у цьому ж регіоні 4 цивільних. “Відповідно до звітів безпекових органів, з 2014 року близько 2 тис камерунців загинули від рук Боко Харам”, - йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, що метою "Боко Харам" є створення в Африці держави, що існувала б за законами ісламу.