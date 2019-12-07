На півночі Камеруну бойовики викрали 18 осіб

Бойовики "Боко Харам" викрали на півночі Камеруна 18 цивільних осіб.

Про це із посиланням на кілька джерел у безпекових органах повідомляє Xinhua.

“Терористи напали на кілька місцин у регіоні, пограбували продукти та викрали 18 чоловіків й жінок”, - пише Xinhua.

Наразі камерунська армія проводить спецоперацію, намагаючись звільнити заручників.

Xinhua нагадує, що у вівторок терористи Боко Харам вбили у цьому ж регіоні 4 цивільних. “Відповідно до звітів безпекових органів, з 2014 року близько 2 тис камерунців загинули від рук Боко Харам”, - йдеться у матеріалі.

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Нагадаємо, що метою "Боко Харам" є створення в Африці держави, що існувала б за законами ісламу.