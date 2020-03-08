Ердоган закликав Грецію пропустити мігрантів до ЄС

Президент Туреччини звернувся до Греції із закликом відкрити кордон для мігрантів, аби вони могли потрапити до інших країн Євросоюзу.

Про це повідомляє DW.

"Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав владу Греції впустити мігрантів, які зібралися на кордоні двох країн. Вони не залишаться у Греції, а попрямують до інших європейських країн, заявив турецький лідер у Стамбулі", - йдеться в повідомленні

Зазначається, що Ердоган висловив подив стурбованістю грецьких властей у зв'язку із ситуацією на кордоні. "Відчиніть ворота, ось і все", - додав він.

Як повідомлялося, Ердоган наказав турецькій береговій охороні зупиняти біженців, які намагаються перетнути Егейське море і потрапити в країни Євросоюзу.

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Наприкінці лютого Туреччина оголосила, що більше не перешкоджатиме потоку мігрантів, які хочуть потрапити в Європу. 29 лютого влада країни заявили, що за два дні пропустили до ЄС 76 тисяч мігрантів. У Греції цю інформацію спростували.

Рішення пропускати мігрантів Туреччина прийняла після того, як 27 лютого в сирійському Ідлібі внаслідок обстрілу військами Асада загинули кількадесят турецьких військових.