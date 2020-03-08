Ердоган закликав Грецію пропустити мігрантів до ЄС
Про це повідомляє DW.
"Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав владу Греції впустити мігрантів, які зібралися на кордоні двох країн. Вони не залишаться у Греції, а попрямують до інших європейських країн, заявив турецький лідер у Стамбулі", - йдеться в повідомленні
Зазначається, що Ердоган висловив подив стурбованістю грецьких властей у зв'язку із ситуацією на кордоні. "Відчиніть ворота, ось і все", - додав він.
Як повідомлялося, Ердоган наказав турецькій береговій охороні зупиняти біженців, які намагаються перетнути Егейське море і потрапити в країни Євросоюзу.
Наприкінці лютого Туреччина оголосила, що більше не перешкоджатиме потоку мігрантів, які хочуть потрапити в Європу. 29 лютого влада країни заявили, що за два дні пропустили до ЄС 76 тисяч мігрантів. У Греції цю інформацію спростували.
Рішення пропускати мігрантів Туреччина прийняла після того, як 27 лютого в сирійському Ідлібі внаслідок обстрілу військами Асада загинули кількадесят турецьких військових.