Від коронавірусу в Італії за добу померли 133 особи

Протягом неділі в Італії внаслідок зараження коронавірусом COVID-19 померли 133 особи, таким чином загальна кількість жертв епідемії в цій країні зросла до 366.

Про це інформує агенція ANSA.

"Кількість померлих унаслідок коронавірусу зросла на 133 випадки протягом доби - з 233 до 366. Таким чином протягом одного дня відбулося зростання на 57%", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, таке різке зростання смертності зафіксовано вперше з початку спалаху епідемії коронавірусу в Італії. Найбільше людей померли у регіоні Ломбардія на півночі країни -113.

Загалом в Італії підтверджено 6387 випадків зараження коронавірусом, 622 пацієнти вже одужали.

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Як повідомлялося, коронавірус виявили у губернатора італійської області П'ємонт Альберто Чіріо.

За останніми даними, унаслідок зараження коронавірусом у світі померли 3594 особи, одужали 59 965 інфікованих. Загальна кількість заражених становить 106 165.

Спалах нового коронавірусу COVID-19 був зафіксований наприкінці грудня 2019 року в китайському місті Ухань. ВООЗ визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, охарактеризувавши як епідемію з численними осередками.

За межами КНР коронавірус виявили у 58 країнах. В Україні підтверджено один випадок зараження.

Фото: АА