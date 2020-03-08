Перші три випадки "коронавірусу з Італії" зафіксували у Бангладеш
Про це інформує Emirates News Agency.
"Три особи пройшли позитивний тест на коронавірус у Бангладеш", - заявили місцеві чиновники.
Двоє з хворих нещодавно повернулися з Італії. Третя заражена людина - член родини людини, яка повернулася з Італії.
Як повідомлялося, унаслідок захворювання коронавірусом у світі померли 3 594 особи. Водночас одужали 59 965 інфікованих. Загальна кількість заражених у всіх країнах зросла до 106 тисяч 165 осіб.
Спалах нового коронавірусу (2019 nCoV) був зафіксований наприкінці грудня 2019 року у китайському місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, охарактеризувавши як епідемію з численними осередками.
За межами КНР випадки зараження були виявлені у 58 країнах. В Україні наразі підтверджено один випадок коронавірусу.
Фото: WAM/MOHD AAMIR/Nour Salman